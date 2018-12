Cdm convocato per domani mattina

ROMA, 11 DIC - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Il Consiglio dei ministri è convocato per mercoledì 12 dicembre 2018 alle ore 9,30 a Palazzo Chigi per l'esame del seguente ordine del giorno: - DECRETO-LEGGE in materia di semplificazione e sostegno per cittadini, imprese e pubblica amministrazione (PRESIDENZA); - DISEGNO DI LEGGE: Deleghe al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore (PRESIDENZA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE); - DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali - ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI - ECONOMIA E FINANZE); - LEGGI REGIONALI; - VARIE ED EVENTUALI.