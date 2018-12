Khashoggi: Trump con Arabia Saudita

NEW YORK, 12 DIC - Donald Trump, in un'intervista alla Reuters, ribadisce il proprio sostegno al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, nonostante le valutazioni della Cia sulla morte del giornalista Jamal Kashoggi e le pressioni dei senatori americani affinché condanni il principe. "Mohammed bin Salman - afferma Trump nel corso dell'intervista - è il leader dell'Arabia Saudita: un buon alleato". Kashoggi e i giornalisti sono stati incoronati nelle ultime ore da Time come 'persona dell'anno'.