Forte vento spezza alberi a Palermo e in provincia

Palermo - Forti raffiche di vento a Palermo e provincia. Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per tagliare alberi e rami che si sono spezzati. Il primo intervento intorno all’1,30 sulla A29 all’altezza dello svincolo per Partinico. Un albero si è abbattuto anche in via Regina Elena, a Mondello. Un altro albero è caduto sulla statale 188 all’altezza di Palazzo Adriano. Una grossa alberatura si è abbattuta a Trappeto nella notte. Un ultimo intervento dei vigili del fuoco è avvenuto intorno alle 3 di questa notte sulla Sp. 2 all’altezza di Partinico.

In questo quadro, anche se la chiusura non è legata al maltempo, c'è da segnalare la mancata fruibilità degli impianti di Piano Battaglia. "Siamo rammaricati di dover comunicare ai tanti appassionati che non conosciamo ancora la data di apertura degli impianti e delle piste". Lo si legge in una nota della Piano Battaglia srl, gestore degli impianti di risalita che "possono aprire solo dopo che le piste sono state messe in sicurezza. Quest’onere, a oggi, non è più nostro ma della Città Metropolitana che non ci ha ancora rinnovato l’affidamento". La società ricorda come, in passato, si sia provveduto: "Per i primi due anni abbiamo assolto a quest’onere a titolo gratuito al solo scopo di non pregiudicare gli investimenti fatti fino a oggi, ma è chiaro che non possiamo continuare a farlo in eterno. Abbiamo evidenziato formalmente la situazione agli uffici competenti della Città Metropolitana già dal 9 febbraio del 2018 ma non sono bastati undici mesi per risolvere quello che dovrebbe essere un semplice atto amministrativo".