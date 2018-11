Tff, docu sulla vita di Marcello Fonte

TORINO, 19 NOV - Al programma del 36/o Torino Film Festival, dal 23 novembre al primo dicembre, si è aggiunto fuori programma nella sezione Festa Mobile il documentario Sembravano applausi diretto da Maria Tilli. Il film ritrae Marcello Fonte prima, durante e dopo le riprese di Dogman di Matteo Garrone, la storia intima di un uomo semplice che in un brevissimo tempo si trova a vincere il premio come miglior attore al Festival di Cannes. Il film, prodotto da Archimede e Rai Cinema, viene proiettato il 30 novembre, presenti la regista, Maria Tilli, l'attore Marcello Fonte e il regista Matteo Garrone. "Marcello è un uomo semplice, buono e bizzarro - spiega la regista - calabrese di origine ma romano di adozione. Fino al giorno in cui Garrone lo scelse per la parte, viveva alla giornata in una piccola stanza". La stessa sera Matteo Garrone viene insignito del Premio Langhe-Roero e Monferrato organizzato da Film Commission Torino Piemonte, Museo del Cinema, Regione Piemonte e Barolo & Castles Foundation.