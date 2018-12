Anteprima in sala fiction Mia Martini

ROMA, 19 DIC - Un evento dedicato a un'artista dalla voce unica, con un'esperienza umana scandita da grandi successi e un privato denso di emozioni, sempre in bilico tra crisi esistenziali e traguardi professionali, una personalità sincera e autentica, che ha saputo tenere testa a pregiudizi emarginanti, che non ha voluto scendere a compromessi, pagando a duro prezzo le proprie scelte artistiche e personali. Il film tv Io sono Mia, prodotto da Eliseo Fiction in collaborazione con Rai Fiction, diretto da Riccardo Donna, scritto da Monica Rametta e interpretato da Serena Rossi, arriverà nelle sale italiane solo per tre giorni, il 14, 15 e 16 gennaio, distribuito da Nexo Digital (elenco sale a breve su www.nexodigital.it), per andare poi in onda a febbraio su Rai1 e online su RaiPlay.