Raggi commossa con i supporter

ROMA, 17 NOV - I supporter della sindaca di Roma Virginia Raggi si sono riuniti questo pomeriggio in piazza del Campidoglio. La manifestazione, lanciata on line dalla pagina Fb 'Sempre con Virginia', ha avuto tra i suoi slogan "Avanti a testa alta", una delle frasi pronunciate dalla prima cittadina all'uscita dal Tribunale dopo l'assoluzione nel processo per falso. Bagno di folla per Raggi, scesa in piazza commossa, a ringraziare personalmente i manifestanti. "Avanti per dare una svolta a questa città", la promessa della sindaca. Dalla piazza si sono levati cori di sostegno per lei e "bugiardi" ai giornalisti. Cronisti e operatori sono stati anche oggetto di insulti da alcuni manifestanti.