Europee, Pedicini (Lista Santoro): «Non vogliamo le firme di Cuffaro né quelle di De Luca»

il caso

Raccolte 90 mila sottoscrizioni

«Oltre novantamila cittadini hanno firmato fino ad oggi per la lista Pace Terra e Dignità. Donne e uomini che, come noi, credono che il valore della pace debba imporsi sulle scelte di chi punta ad alimentare distruzione e povertà. Novantamila cittadini onesti a cui abbiamo stretto mani, che abbiamo conosciuto ai nostri banchetti per strada, alle nostre iniziative pubbliche e che ci avvicinano e ringraziano ogni giorno per quello che stiamo provando a costruire con il loro sostegno».

Così l’europarlamentare Piernicola Pedicini, segretario del Movimento Equità Territoriale e candidato nella Circoscrizione Sud con la lista “Pace Terra Dignità di Michele Santoro.