Meloni, arrivato momento di alzare posta,cambiamo anche l’Ue

agenzia

Mentre si crogiolano noi smentiremo pronostici

ROMA, 28 APR – “Difenderemo anche in Ue le nostre eccellenze, i nostri confini, la nostra identità. Anche stavolta ci diranno che siamo dei pazzi che è una sfida impossibile da vincere. Ci hanno dato tante volte per sconfitti, ci hanno detto che eravamo destinati scomparire. Lasciateglielo dire. Mentre si crogioleranno in questa loro rassicurante speranza noi continueremo a lavorare come sempre fatto e chissà se anche stavolta riusciremo a smentire i pronostici. E’ arrivato il momento di alzare la posta, cambiamo anche l’Europa”. Così Giorgia Meloni dal palco di Fdi a Pescara, all’annuncio della sua candidatura alle europee.

