NEW YORK, 24 MAR - Vladimir Putin è il "nemico dell'umanità": mostra segni di "paranoia". Lo afferma Mikhail Khodorkovsky, l'ex oligarca russo che ha trascorso anni in carcere per frode fiscale, anche se secondo gli osservatori Putin voleva sbarazzarsi di lui. In un'intervista alla Cnn, Khodorkovsky spiega che il presidente russo non userebbe mai le armi chimiche a meno che non sia al riparo da ogni possibile rischio.

