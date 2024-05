Tajani, non c’è motivo per un rimpasto dopo le Europee

agenzia

Cio' che scrivono i giornali non corrisponde a sostanza

ROMA, 06 MAG – Di rimpasto di governo dopo le Europee “non si è mai parlato, non è all’ordine il giorno. Il rimpasto non serve, il governo per quanto mi riguarda va bene, i risultati ci sono, basta vedere i dati dell’occupazione e dell’economia: nonostante le difficoltà vanno nella direzione della crescita. Continueremo a lavorare, però non vedo perché devono esserci rimpasti di governo. Lo scrivono i giornali, sono libere valutazioni. Non corrispondono alla sostanza del dibattito politico”. Lo ha dichiarato il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani, a margine dell’incontro con i segretari regionali, provinciali e delle grandi città del partito, in vista delle Europee.

