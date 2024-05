Acate in lutto per la tragica morte di Lisa Rosso deceduta a causa dell’incidente stradale di questa notte sulla Vittoria-Scoglitti

Cronaca

La mamma aveva 47 anni. Fatale lo scontro con un'altra Panda

E’ Lisa Rosso (nella foto sopra) la mamma 47enne di Acate residente a Vittoria che ha perso la vita nello scontro tra due Panda (nella foto sotto) accaduto nel corso della notte. Purtroppo, lungo la strada in questione, la Vittoria-Scoglitti, nel corso degli anni si è registrata una vera e propria mattanza. E il periodo estivo, dunque, da questo punto di vista è iniziato nel peggiore dei modi. Che cosa si può fare per cercare di limitare e contenere questa piaga? Gli organi preposti chiamati a fare del loro meglio in questo senso.