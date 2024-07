Comiso, ritorna La Festa degli artisti. L’edizione 2024 alla villa comunale

Spettacoli

Il patron Maurizio Di Mauro: "La band degli Evergreen la colonna sonora di questo appuntamento che prenderà il via alle 20". Saro Ingegneri il presidente di giuria

Un grande appuntamento sta per prendere il via. Ritorna, sabato 13 luglio, “La Festa degli Artisti” che avrà come location, per quanto riguarda l’edizione 2024, la suggestiva cornice della villa comunale di Comiso. L’obiettivo è sempre quello, fare cioè emergere il talento dei partecipanti, dando l’opportunità di confronto e condivisione in un contesto artistico e formativo di festa e di gioia. “La gara, per tutti noi – sottolinea il patron Maurizio Di Mauro – ha un valore relativo. Nel senso che è sì importante la sana competizione ma puntiamo, soprattutto, a creare occasioni di incontro tra persone amanti della buona musica ed esperti veri e propri. Tutto ciò ci può consentire di alzare ulteriormente l’asticella nella nostra provincia per fare in modo che il movimento musicale si arricchisca ulteriormente di elementi positivi”.