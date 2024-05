Modica, rubano tabacchi e Gratta e vinci per un valore di 10mila euro

Cronaca

L'episodio nella notte in piazza San Giovanni. Ad agire presumibilmente due ladri entrati da una porta-finestra laterale

Tabacchi e Gratta e vinci rubati nella notte tra venerdì e sabato in un esercizio di Modica Alta. I ladri, presumibilmente due, sono entrati da una porta-finestra laterale, impossessandosi di oltre diecimila euro di merce, di cui il titolare si era fornito in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giorgio. Di mira è stato preso il bar-ricevitoria Amore di Piazza San Giovanni che, comunque, è dotato di telecamere. Sul posto la polizia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA