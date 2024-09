Monterosso Almo, è festa per Maria Santissima Bambina

Società

Domani sono in programma le due processioni con il simulacro

Domani è giorno di festa a Monterosso Almo. Si celebra, infatti, l’ultimo degli appuntamenti religiosi estivi, sebbene l’autunno sia, in realtà, subentrato da qualche giorno. Stiamo parlando di Maria Santissima Bambina e degli eventi esterni che ne caratterizzeranno la giornata. Alle 7,30 ci sarà il suono festoso delle campane e lo sparo di bombe che annunceranno il giorno di festa. Alle 8,30 la celebrazione eucaristica nella chiesa di Sant’Anna. Alle 9 il giro del corpo bandistico per le vie del paese. Alle 11,30 l’uscita del simulacro di Maria Santissima Bambina e la prima processione per le seguenti vie: Principe di Piemonte, Pagano, Naselli, Adua, Giovanni XXIII, Veneto, Sturzo, Adua, corso Umberto, Meli, XXV Aprile, corso Umberto e rientro nella chiesa di San Giovanni.