Passalacqua spenta, Bologna ha gioco facile

Il quintetto emiliano ribalta il fattore campo a proprio favore violando il Palaminardi. L'accesso alle semifinali scudetto si deciderà mercoledì in casa della Virtus

Servirà gara3 per decretare quale tra Ragusa e Bologna sarà la squadra che accederà alle semifinali scudetto. Dopo l’1-0 in terra emiliana, la Passalacqua ha infatti ceduto in casa la possibilità del match point casalingo, e fattore campo che adesso si sposta nuovamente in favore della formazione di coach Vincent. La partita si disputerà il primo maggio. Priva ancora di capitan Spreafico, è un vero e proprio inizio shock per Ragusa che in un amen si ritrova sul 2-16, prima che due triple di Jakubcova riaccorcino le distanze a 3’ dal termine del primo quarto, riscaldando il buon pubblico accorso al Palaminardi e con il punteggio che va sul di 8-16, che poi diventa di 8-21 al termine dei primi 10 minuti.