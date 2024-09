Pedalino (Comiso), serata teatrale all’insegna dell’allegria

Spettacoli

Domani sera l'ultimo appuntamento del cartellone promosso dal centro sportivo culturale Lifeten

Un uomo ricco, e con due figlie da maritare. Due, in realtà, hanno già fidanzato e marito. Il cruccio per la terza, la più grande, quarant’anni alle porte e un futuro da zitella ormai segnato. Così il protagonista, don Pasquale, punta su uno squattrinato giornalista amico di famiglia a cui promette una superdote. E’ questo il tema portante di “Sì, papà”, la commedia brillante in due atti che, scritta e diretta da Carlo Nobile, tra l’altro nei panni del protagonista, don Pasquale, sarà portata in scena dalla compagnia “I superstiti” (nella foto) domani sera, sabato 21 settembre, alle 21, al centro sportivo culturale Lifeten di Pedalino.