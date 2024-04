Ragusa, festa liturgica di San Giorgio: ecco il programma

Società

Martedì la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo alla presenza delle autorità civili e militari

E’ festa al duomo di San Giorgio. Per onorare il glorioso patrono di Ragusa. La solennità liturgica sarà celebrata martedì 23 aprile mentre i festeggiamenti esterni, come annunciato, sono in programma il 24, 25 e 26 maggio. In queste ore, il parroco, il sacerdote Pietro Floridia, e il comitato hanno definito i particolari della due giorni che prenderà il via lunedì. Alle 18 ci sarà il suono a festa delle campane della chiesa Madre, alle 18,30 la recita del Rosario e, a seguire, alle 19, la santa messa. Martedì, invece, il suono delle campane a festa e gli spari dei colpi a cannone che annunceranno la solennità della giornata sono in programma alle 9, alle 12 e alle 10. Alle 11 ci sarà la celebrazione della santa messa presieduta dal parroco, il sacerdote Pietro Floridia. Alle 18,30 la recita del Rosario. Alle 19 la solenne concelebrazione eucaristica (nella foto la celebrazione dello scorso anno) presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, e animata alla Schola cantorum parrocchiale diretta da Salvatore Tribastone, all’organo il maestro Luca Occhipinti. Come da tradizione, parteciperanno all’appuntamento religioso le autorità civili e militari della città. Gli spari dei colpi a cannone saranno curati dalla ditta Pirotecnica iblea di Lorenzo Massari da Ragusa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA