Ragusa, il Comune attiva i nuovi scuolabus elettrici

Attualità

Da martedì saranno messe in funzione in via sperimentale 4 linee di trasporto

“Come già comunicato il 18 aprile in Consiglio Comunale dall’assessore alla Pubblica Istruzione – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – il servizio di trasporto scolastico sarà potenziato con l’utilizzo di nuovi scuolabus elettrici”.

“A partire dal 7 maggio saranno attivate, in via sperimentale, 4 linee di trasporto: 2 nuove linee destinate alla zona Cisternazzi (dando seguito alle esigenze acquisite dai dirigenti scolastici, che hanno registrato un aumento delle utenze), 1 linea a supporto del già esistente servizio per Marina di Ragusa, 1 navetta per Vetri-Battisti e plesso Ibla-Vann’Anto centrale. Come conferma l’ultimo rapporto di Legambiente “Ecosistema scuola”, già oggi Ragusa è tra i soli 4 Comuni capoluogo di provincia (con Brindisi, Fermo, Rovigo) in cui tutti gli edifici scolastici sono serviti da trasporto scolastico: con l’ausilio di questi nuovi scuolabus lo faremo sempre meglio”.