Catania, «Nell’imbuto di via Santa Sofia il rischio è che ci scappi il morto»

Viabilità

Lo sfogo di un medico del Policlinico: «Soluzioni immediate non possono più aspettare»

«Se qui muore qualcuno la colpa è di tutti, dal sindaco alla direzione del Policlinico, al rettore dell’università. Martedì un’ambulanza a sirene spiegate ha impiegato due minuti per percorrere 50 metri. Tanti pazienti non sono arrivati in tempo alle visite, gli stessi medici e infermieri sono arrivati in ritardo, è inaccettabile, anche perché non è certo la prima volta che accade»: sono parole durissime quelle di Alessandro Belvedere, dirigente di Medicina d’urgenza del Policlinico-San Marco.

Belvedere, da medico ormai osserva e subisce da anni, precisamente dal 2018 da quando è stato inaugurato il Pronto Soccorso, come tanti utenti, dipendenti e pazienti, oltre ovviamente ai residenti i disservizi e le conseguenze che si creano ormai puntuali in via Santa Sofia. Ed è una delle poche voci che si levano decise a denunciare una situazione ormai al limite, che si acuisce in caso di incidenti sulla circonvallazione o di eventi alla Cittadella universitaria. Dal 10 giugno al 30 luglio – ad esempio – si aprirà il Campus estivo del Cus per bambini dai 6 ai 14 anni e già si prevede un’affluenza ulteriore di macchine e, dunque, di traffico.Non solo, in via Santa Sofia è intanto spuntato anche il tratto in discesa della pista ciclabile che dovrebbe collegare la Cittadella con la stazione metropolitana di Cibali, «lì passerà solo una macchina, creando un ulteriore imbuto ma chi l’ha pensata?».