Ragusa, finisce male un chiarimento tra ragazzi: giovane in ospedale

Cronaca

Si parla di un accoltellamento in zona Marsala, accanto all'istituto Crispi. Sul posto i carabinieri

Un episodio i cui contorni sono ancora tutti da decifrare si è verificato in serata in zona Marsala, in prossimità della sala Avis, accanto all’istituto scolastico Crispi. Si parla di accoltellamento anche se l’ipotesi non trova conferme da parte delle forze dell’ordine. Di certo c’è che un chiarimento tra ragazzi finito male ha determinato il trasporto di un ferito, con l’ambulanza, all’ospedale Giovanni Paolo II. Quest’ultimo, però, non versa in pericolo di vita. Sul posto, comunque, i carabinieri che stanno verificando quello che è accaduto e sono eventualmente pronti ad assumere i provvedimenti del caso.

