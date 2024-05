Ragusa, un dialogo con Teresa Forcades per un “cammino di liberazione e inclusione”

Società

L'attivista sociale sarà il 10 maggio nell'auditorium della Camera di Commercio per l'incontro promosso da Agedo e da Cristiani Lgbt+ Sicilia

Una straordinaria occasione di confronto. Un dialogo per un “cammino di liberazione e inclusione”. Teresa Forcades (nella foto), nata a Barcellona, monaca benedettina nel monastero di Monserrat in Catalogna, teologa, medico, attivista sociale, fondatrice del movimento politico Process costituent in Catalunya, sarà a Ragusa il prossimo 10 maggio.

Autrice di numerosi libri (“Siamo tutti diversi! Per una teologia queer”, “La teologia femminista nella storia. Il ruolo delle donne e il diritto all’autodeterminazione femminile. Le posizioni di una delle figure più trasgressive del mondo cattolico”, “Fede e libertà”, solo per citarne qualcuno), Teresa Forcades riflette da anni su temi complessi e attuali, e lo fa con estrema chiarezza e profondità, superando stereotipi e letture ingenue, perché “La libertà di autodeterminazione radicale è ciò che il divino ci chiede”.

Dialogherà con suor Teresa il gesuita padre Pino Piva, organizzatore tra l’altro del corso per operatori pastorale “con” e “per” le persone omosessuali che ormai da anni richiama a Bologna decine di operatori pastorali laici e sacerdoti, vescovi compresi. L’iniziativa, che si terrà nell’auditorium della Camera di Commercio, in piazza Libertà, dalle 17,30, è promossa da Agedo Ragusa e da Cristiani Lgbt+ Sicilia.