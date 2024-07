Sicurezza, decoro e legalità a Ragusa: nuova raccolta firme di Fratelli d’Italia

Attualità

Domani mattina dalle 8 alle 12 al quartiere Ecce Homo in occasione del mercato settimanale

Continua la raccolta firme promossa da Fratelli d’Italia per chiedere più sicurezza, decoro e legalità per il centro storico di Ragusa. Dopo il primo appuntamento della scorsa settimana in piazza San Giovanni a Ragusa, domani, giovedì 4 luglio, la raccolta firme si sposterà al quartiere Ecce Homo, dalle 8 alle 12, in occasione del mercato settimanale omonimo. A darne comunicazione il coordinamento cittadino di FdI che spiega: “Gli ottimi riscontri ottenuti in occasione del primo appuntamento, ci spronano a fare sempre di più lungo questa direzione della sicurezza, del decoro e della legalità. Perché sappiamo che i cittadini vogliono fare sentire la propria voce. E noi, con la raccolta firme, stiamo mettendo loro a disposizione uno strumento democratico di protesta”.

