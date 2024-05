Vittoria e l’ordine pubblico, La Rosa (Fi): “Occorre una forte presenza dello Stato”

Attualità

Dopo l'omicidio e il tentato omicidio, sollecitati segnali inequivocabili sul territorio

“La città di Vittoria sempre sotto i riflettori alla luce degli ultimi episodi di criminalità, dal tentato omicidio del 25 aprile all’omicidio di circa due mesi fa. L’argomento è delicato e molto attuale. Ci sentiamo di esprimere una grande vicinanza e siamo solidali nei confronti delle forze dell’ordine che compiono numerosi sforzi per coprire territori vasti come quello di Vittoria. Però, gli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei territori sono molto limitati”. E’ quanto afferma Andrea La Rosa in qualità di segretario cittadino di Forza Italia.