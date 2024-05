Vittoria, vandalizzato il camion del gruppo scout: è indignazione generale

Cronaca

Il mezzo era parcheggiato all'interno della parrocchia Resurrezione

Vetri rotti e interni vandalizzati. È questo il risultato di un quarto d’ora di follia. Il camion, secondo la ricostruzione fatta dal gruppo scout, era parcheggiato all’interno della parrocchia Resurrezione, quando alcuni ragazzini hanno iniziato a distruggerlo. Per gli scout il camion è uno strumento utilissimo per le loro attività. Un simbolo di impegno, dicono i ragazzi, di avventura e solidarietà. “Lo abbiamo acquistato e lo abbiamo mantenuto nel miglior modo possibile, con grande dedizione e sacrificio, per servire il nostro gruppo Scout”.

I danni sono notevoli ma i ragazzi, anche se provano sentimenti tra i più svariati come disillusione, tradimento, frustrazione, non intendono abbattersi ma continuare a lottare e a migliorare la realtà in cui operano respingendo “comportamenti distruttivi e incoraggiando valori di rispetto e responsabilità”.

