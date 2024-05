Nuovo Centro Smile House al Policlinico di Catania

Ospedali

Inaugurata una struttura di eccellenza per la diagnosi e la cura delle malformazioni cranio-maxillo-facciali

È stato ufficialmente inaugurato oggi, presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”, il nuovo Centro Smile House di Catania, una struttura di eccellenza per la diagnosi e la cura delle malformazioni cranio-maxillo-facciali. L’evento, che si è svolto alla presenza del direttore generale dell’AOUP accompagnato dal direttore sanitario Antonio Lazzara e da quello amministrativo Rosario Fresta, dal direttore del presidio Anna Rita Mattaliano, del vicepresidente della Fondazione ETS “Smile House” Domenico Scopelliti, del presidente del Comitato Scientifico della stessa Fondazione Francesco Bellia e di altre figure di spicco del mondo medico e scientifico.