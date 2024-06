Etna Comics 2024, Ghostbusters Sicilia festeggia i 40 anni degli “acchiappafantasmi”: «Un cult intramontabile»

I PERSONAGGI

Quello dedicato alla saga nata negli Anni 80 è un degli stand più affollati al festival che si chiude oggi

Quarant’anni e non dimostrali. E non potrebbe che essere così per un cult simbolo degli anni ’80. A Etna Comics 2024 si parla dei Ghostbusters con i fans siciliani e con uno dei doppiatori – Edoardo Stoppacciaro – del quarto film del brand da poco uscito nelle sale.

«Parliamo di un titolo che non ha età e non ha confini perché rappresenta una passione che conquista tutti- spiega Simone Nicotra di Ghostbusters Sicilia affiliati ai Ghost Corps- dall’attrezzatura alle apparecchiature, passando per la colonna sonora e la caserma dei pompieri in disuso, tutto è perfettamente riconoscibile”. Dal primo capitolo la pellicola ha dato il via a un franchise di successo e lo stand all’Etna Comics è uno dei più affollati con tantissimi ragazzi che fanno la fila per vedere gli acchiappa-fantasmi.

