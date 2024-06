Etna Comics, allo stand dell’I.T.S. di Catania si parla di futuro per migliaia di ragazzi

la kermesse

Un evento all’ingegna del fumetto, delle serie tv e della cultura pop ma non solo. All’Etna Comics targata 2024 si apre un’importante finestra sull’universo della formazione e sulle prospettive future per moltissimi giovani grazie allo stand dell’I.T.S. Academy di Catania.

“Per un evento tanto importante non potevamo non essere presenti- sottolinea Prof. Alfio Bonaccorso- vogliamo informare tanti ragazzi e ragazze dandogli una visione a 360° delle opportunità che può dare l’Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile”.