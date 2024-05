Addio al grande divulgatore francese Bernard Pivot

agenzia

Ha fatto leggere milioni di persone attraverso la tv pubblica

PARIGI, 06 MAG – Il presentatore e scrittore francese Bernard Pivot, tra i volti storici della tv d’Oltralpe, che attraverso le sue trasmissioni Apostrophes e Bouillon de Culture ha spinto alla lettura milioni di persone in Francia e non solo, è morto oggi all’età di 89 anni a Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi: lo ha annunciato dalla figlia Cécile, citata dall’agenzia France Presse. Grande divulgatore letterario, Pivot era noto anche in Italia, in particolare, grazie alle sue straordinarie interviste a scrittori ed intellettuali francesi e del mondo intero. Tra gli italiani più celebri, restano nella memoria le sue interviste a Umberto Eco. Le trasmissioni di Pivot venivano seguite anche in Italia grazie ai ripetitori che all’epoca trasmettevano il segnale di Antenne 2, la rete pubblica d’Oltralpe, sul territorio italiano, conquistando una fetta di pubblico anche nel nostro Paese.

