Cannes, arriva al festival il fuggitivo Mohammad Rasulof

agenzia

Rasulof presenta la sua ultima opera "I semi del fico sacro"

CANNES, 21 MAG – La notizia era attesa da giorni, ma la conferma ufficiale è stata data solo oggi dal direttore del festival, Thierry Fremaux: Mohammad Rasulof, uno dei più importanti cineasti iraniani di questi anni, di recente condannato a cinque anni di prigione dal regime e fuggito in modo rocambolesco all’annuncio della sentenza, accompagnerà il suo film in concorso per la Palma d’oro. Rasulof è infatti in Europa e sarà a Cannes venerdì 24 (penultimo giorno del festival) per presentare al pubblico la sua ultima opera “I semi del fico sacro”. “Nel ricevere questo artista – ha dichiarato Fremaux – il festival intende affermare il suo sostegno a tutti gli artisti che nel mondo subiscono violenze e rappresaglie contro la loro arte”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA