Modica ospita Andy Warhol: un’estate all’insegna della Pop Art

L'Ex Convento del Carmine accoglie la mostra "Andy Warhol and POP Friends" con oltre 100 opere dei maestri della Pop Art americana

Sarà Modica, città barocca patrimonio dell’Unesco, ad ospitare uno dei grandi eventi della stagione estiva siciliana. All’interno delle prestigiose sale dell’Ex Convento del Carmine, dal 15 giugno la straordinaria mostra su Andy Warhol, star assoluta della Pop Art americana.

“Andy Warhol and POP Friends” a cura di Graziano Menolascina, vede protagonista la forza della metropoli dei sogni New York tra gli anni 60’ e gli anni 80’ mettendo in evidenza il cambio epocale del mondo e di come l’arte prende posto all’interno di esso. Il protagonista principale dell’esposizione è il celebre artista statunitense Andy Warhol, con circa 60 opere, accompagnato da un gruppo di amici e colleghi che hanno vissuto con lui in quegli anni a New York: Jean-Michel Basquiat, David Bowie, Francesco Clemente, Keith Haring, Roy Lichtestein, Robert Rauschenberg, le opere esposte saranno oltre 100, provenienti da importanti collezioni.

Il critico d’arte e accademico italiano Prof. Graziano Menolascina, Direttore artistico del Prac Centro per l’Arte Contemporanea, ha creato un percorso espositivo coinvolgente e suggestivo, capace di far immergere il pubblico nel mondo vivace e caleidoscopico della Pop Art.

In prima linea nel concept espositivo spiccano le celeberrime serigrafie di Marilyn Monroe e Liza Minnelli, il suo iconico autoritratto e il capolavoro assoluto “Vesuvius”, un’opera che cattura l’essenza dell’artista durante il suo soggiorno a Napoli dal noto gallerista Lucio Amelio nel 1985.

Continuando con la serie dei flowers, il ritratto dell’amico artista Joseph Beuys, Mickey Mouse, Mao e tanti altri. Inoltre la mostra continua con sorprendenti opere uniche di Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, David Bowie e Francesco Clemente, che insieme hanno contribuito a ridefinire i confini dell’arte e a trasformare la cultura di massa in un’opera d’arte.

Mostra organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi con la collaborazione del Comune di Modica, della Regione Siciliana, dell’Ars, del quotidiano La Sicilia, della Dse Pubblicità, di Mutika EMC e con il supporto di vari sponsor privati. Maria Monisteri e Tonino Cannata, rispettivamente presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi, sottolineano l’importanza di questa mostra nel contesto dell’arte contemporanea, come ribadito anche dagli altri intervenuti alla recente conferenza stampa, il vicepresidente Giorgio Rizza, il deputato regionale Ignazio Abbate (che ha evidenziato la sinergia con la Regione) e Paolo Nifosì consulente per le arti visive della Fondazione Teatro Garibaldi.

“Siamo onorati ed orgogliosi di ospitare eventi ed artisti così prestigiosi nella nostra città – ha detto Maria Monisteri, presidente della Fondazione Teatro Garibaldi – Sarà un’estate indimenticabile, ricca come sempre di appuntamenti che affascineranno un pubblico eterogeneo grazie al ricco e vario ventaglio di offerte proposte”. Il sovrintendente Tonino Cannata, ha ribadito che la mostra è già un appuntamento molto atteso sia dagli abitanti che dai turisti che in estate affollano il Sud Est della Sicilia. “Ancora una volta la Fondazione Teatro Garibaldi presenta un mostra di altissima qualità assieme ad eventi musicali estivi di rilievo internazionale – ha evidenziato il sovrintendente – E questo sempre grazie al supporto dei nostri affezionati spettatori e al sostegno dei nostri partner. La mostra di Andy Warhol si preannuncia uno degli eventi più significativi in Sicilia e ospitarla a Modica è un grande onore”.