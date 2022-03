"Volevo fare la rockstar": tre nuove date in Sicilia per il tour di Carmen Consoli

Da ieri è in radio" Sta succedendo" di Carmen Consoli, terzo singolo estratto dall’album di inediti" Volevo fare la rockstar" (Narciso Rec/Polydor 2021), il suo album più prezioso, promosso con un sorprendente tour teatrale che ha registrato il tutto esaurito in tutta Italia. Scritta a quattro mani con Massimo Roccaforte, chitarrista al fianco di Carmen sin dai primissimi concerti nella metà degli anni Ottanta, "Sta succedendo" è la traccia che apre l’album dettando il passo del disco. Le atmosfere luminose e le melodie di ampio respiro hanno caratterizzato la musica di questa canzone sin dalle prime fasi compositive, precedendo e di fatto indirizzando la scrittura del testo.

È una canzone sull’Amore che bussa alla porta (“Sta succedendo / Sì sta succedendo”) con le sue trepidazioni e il timore di rompere l’incanto commettendo passi falsi (“Un’imprudente parola di troppo”). L’Amore è un sentimento così forte da mettere tutto a soqquadro e che come “un uragano ci fa perdere il controllo”. Ma non si può sempre sfuggire a questa vertigine perché “Sporgersi è un dovere a volte necessario” se vogliamo provare a superare i nostri stessi limiti e aprirci a nuovi orizzonti.

Carmen Consoli sarà in tour con nuove atmosfere e nuovi suoni, tra rock, acustico ed elettronica.

Tre le nuove date annunciate in Sicilia:

18 agosto – Castellammare del Golfo / Piazzale Stenditoio (organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con Gianfaby Production);

20 agosto – Noto / Scalinata Cattedrale (in collaborazione con il Comune di Noto, tra gli eventi della rassegna estiva di eventi “Effetto Noto”, organizzato da Puntoeacapo, GG Entertainment, Il Botteghino);

4 settembre – Taormina / Teatro antico (nella programmazione di Sotto il vulcano Fest 2022, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita).

Sul palco la formazione principale sarà quella full band di “Volevo fare la rockstar TOUR”, con sette eccezionali musicisti (Antonio Marra alla batteria, Marco Siniscalco al basso, Massimo Roccaforte alle chitarre, Adriano Murania al violino, Emilia Belfiore al violino, Concetta Sapienza al clarinetto e Elena Guerriero al pianoforte).

