A coppia violinisti russo-ucraina Premio Pace 2022

SANREMO, 12 MAG - La coppia di violinisti Ksenia Milas e Oleksandr Semchuk, lei di origine russa, nata a Volgograd e cresciuta a San Pietroburgo, lui ucraino, nato a Ivano-Frankivs'k, ha ottenuto il Premio internazionale Buone pratiche, per la sezione Pace, la cui cerimonia di assegnazione si svolge il 12 maggio alla sede italiana del Parlamento Europeo a Roma. Ksenia e Oleksandr hanno suonato in una ventina di concerti, da marzo ad oggi, in diverse località italiane e con prima tappa il Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, dove lo scorso 3 marzo è decollata l'iniziativa, in partnership con la Croce Rossa, che ha come obiettivo dare un contributo all'emergenza in Ucraina. "Il nostro progetto 'Musica per la Pace-Musica che unisce' - afferma Oleksandr - è un segno innanzitutto della compassione, di condivisione dei valori trasversali ed essenziali umani. Proprio per questo motivo, ogni centesimo raccolto, i nostri cachet inclusi, è devoluto all'emergenza Ucraina. Perché secondo noi, qualsiasi giustificazione, ma anche qualsiasi 'neutralità' per l'aggressione, equivale a sostenere tacitamente l'omicidio di massa degli ucraini". E prosegue: "Il nostro sguardo di oggi è rivolto al futuro, quando la nostra terra sarà libera dai aggressori. Capisco che parlare ora della riconciliazione è veramente troppo prematuro, molte ferite dolorose, profonde sono ancora aperte". Conclude Oleksandr: "Questo premio non lo consideriamo come nostro, ma è di tutti i direttori artistici e dei professori di orchestra, che hanno creduto e in noi e che hanno condiviso con noi il palco. Non solo, è anche di tutte quelle persone che sono venute in sala, pagando il biglietto, dando così il proprio contributo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA