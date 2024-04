Pippo Pattavina atteso protagonista a Catania di “Pensaci Giacomino!”

Teatro

Al Teatro Abc a partire dal 4 aprile con la regia di Guglielmo Ferro

Pippo Pattavina è l’atteso protagonista al Teatro ABC di Catania per il nuovo appuntamento della stagione di prosa “Turi Ferro” 2023/2024. Da giovedì 4 aprile il grande attore siciliano sarà in scena con “Pensaci, Giacomino!” di Luigi Pirandello, in uno nuovo adattamento prodotto da Progetto Teatrando e firmato dal regista Guglielmo Ferro. Nel cast anche Debora Bernardi, Bianca Caliri, Diana D’Amico, Francesca Ferro, Giuseppe Parisi, Giampaolo Romania, Riccardo M. Tarci, Aldo Toscano e il piccolo Brando Salerno Piemonte. Le scene sono di Salvo Manciagli; i costumi della Sartoria Pipi.

Dopo il debutto di giovedì 4 aprile (alle 18.30), lo spettacolo sarà replicato: venerdì 5 (alle 21), sabato 6 (alle 21), domenica 7 (alle 18), giovedì 11 (alle 21), venerdì 12 (alle 21), sabato 13 (alle 17.30) e domenica 14 aprile (alle 18).

ll professor Agostino Toti (Pippo Pattavina), insegnante ginnasiale, è piuttosto anziano ed è screditato agli occhi di alunni e colleghi. Solo contro tutti, si sente impossibilitato nel continuare a insegnare.

Toti cova del risentimento nei confronti dell’intera società. Per ottenere una rivalsa nei confronti di quello Stato cui imputa il suo fallimento, prende per moglie una ragazza giovanissima, Lillina. Lillina è incinta di un giovane del paese, Giacomino, ma questo non distoglie Toti dal suo proposito, né sembra turbarlo più di tanto.