Energia: consuma meno, consuma meglio

La riduzione dei consumi è un argomento di grande urgenza a causa dell’attuale crisi determinata dalla difficile situazione geopolitica. In questo contesto instabile, il risparmio energetico non solo fa bene all’ambiente, ma anche al nostro portafoglio: vediamo insieme perché.

La situazione dell’energia in Italia

L’impatto del “caro energia” appesantisce i conti di famiglie e imprese in questi mesi. I tagli delle esportazioni russe hanno fatto impennare il prezzo del gas e dell’energia elettrica, creando di fatto una situazione globale complessa da risolvere.

Gli sviluppi delle tensioni globali sono incerti; per questo serve una strategia di medio-lungo periodo per fare fronte all’aumento delle tariffe e alla difficoltà di approvvigionamento che ci faranno compagnia nei prossimi mesi. Il costo delle bollette di gas e luce è un tema su cui riflettere con urgenza. Una parte importante, tuttavia, possiamo svolgerla tutti noi come consumatori.

Perché è importante risparmiare energia

Il miglior modo per ridurre i costi delle bollette della luce e del gas è imparare a gestire i consumi. Il risparmio è fatto di piccole azioni che diventano abitudini consapevoli, come ad esempio utilizzare il più possibile la luce del sole o spegnere i dispositivi invece di lasciarli in stand-by. Queste buone pratiche possono fare la differenza sul costo della bolletta a fine anno. Il momento buono per cambiare è adesso: se inizi ad adottare un comportamento responsabile e consapevole ogni giorno, evitando di consumare energia inutilmente, vedrai che noterai presto dei risultati.

Piccoli gesti che fanno la differenza

Siamo così abituati a mettere una maglietta in lavatrice dopo averla indossata solo un paio d’ore o a prolungare la doccia per rilassarci a sera, che non cogliamo facilmente le possibilità di risparmio che ogni giorno si nascondono nelle abitudini quotidiane. La lavastoviglie fatta partire a metà carico, il frigorifero aperto più volte durante le ore calde del giorno solo per un bicchiere d’acqua, il forno acceso alla massima temperatura per cucinare solo un dolce o una porzione di pollo: oggi sono lussi che rischiamo di pagare cari. Si tratta di piccole azioni che compiamo senza riflettere, ma che possono avere un impatto determinante nel risparmio domestico. Da dove cominciare?

Dalle azioni che compiamo più spesso: cucinare, ad esempio. Introdurre cotture con la pentola a pressione potrebbe essere un ottimo diversivo taglia-spesa, o anche spegnere il fuoco con un po’ di anticipo e prolungare la cottura a fornelli spenti. Idem per il forno.

O ancora: ricaricare lo smartphone solo il tempo necessario e staccare il cavetto dalla presa di corrente una volta raggiunto il livello di batteria.

Accorciare le docce: certo, è il momento più rilassante della giornata, ma se solo evitassimo di aprire la doccia troppo in anticipo, prima di entrarci, e se riducessimo la durata di un paio di minuti, potremmo tagliare il 10/15% dei consumi. Per una famiglia di 4 persone un risparmio annuo di almeno 60 euro in bolletta.E infine, spegnere gli standby, ovvero le piccole luci che ci avvisano che un elettrodomestico è attaccato alla corrente.

Monitora i consumi in tempo reale con Effi100 e scegli l’offerta che fa per te nei nostri store

Non combattere da solo la battaglia contro gli sprechi energetici, scegli un amico che possa aiutarti!

Hai mai sentito parlare di Effi100? Si tratta di un dispositivo intelligente che ti consente di comprendere al meglio i tuoi consumi energetici in tempo reale e correggere di conseguenza i tuoi comportamenti. Grazie all’app, Effi100 ti aiuterà a monitorare ogni momento tutti i consumi interni alla tua casa e a gestire meglio l’utilizzo degli elettrodomestici. Un alleato di cui non è possibile fare a meno, chiamaci per tutte le informazioni.

In questo momento di grande instabilità, inoltre, è più importante che mai affidarsi a degli specialisti del settore energetico, che possano consigliarti, affiancarti e scegliere insieme l’offerta più adatta alle tue esigenze. La scelta di Onda Più, con l’apertura degli Store sul territorio, va proprio in questa direzione. Nei nostri Onda Store troverete degli specialisti con cui confrontarvi, comprendere meglio come risparmiare in bolletta e come rivedere la vostra “dieta energetica” per migliorare la vivibilità e la sostenibilità del tuo ecosistema.

Chiama il numero verde 800 58 22 73 o visita in nostro sito www.ondapiu.it. Trovi i nostri Onda Store a Siracusa, in via Foro Siracusano 18 o in via Tisia 131, ad Avola in via Roma 40 e ad Augusta in Via Lavaggi 92.

Seguici sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e LinkedIn per non perdere le novità sul mondo dell'energia elettrica e rimanere aggiornato sulle offerte Onda più.

