Agenzia vigilanza, Abodi a Malagò’anche io attento alla forma’

Ministro sport 'siamo tutti al servizio dell'interesse generale'

ROMA, 06 MAG – “Il documento l’ha avuto dal presidente federale, un testo non definitivo. Anche io cerco di stare attento alla forma, ma il linguaggio usato dal presidente del Coni non mi sembra il più formale tenendo conto delle circostanze. Siamo tutti al servizio dell’interesse generale”. Così ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi replica al presidente del Coni Giovanni Malagò in merito alla possibilità di costruire un’agenzia governativa per la vigilanza economica e finanziaria delle società sportive professionistiche.

