Atletica: Jacobs dopo l’ottimo esordio sui 100 raggiungerà gli azzurri delle staffette a Miami

Sport

Il responsabile azzurro, il catanese Filippo Di Mulo, in vista dei Mondiali staffette, oltre al campione olimpico avrà a disposizione Filippo Tortu con i due che si aggiungono al gruppo che vede in azzurro anche tre siciliani: Alice Mangione, Riccardo Meli e Matteo Melluzzo

Il prof. Filippo Di Mulo, catanese, responsabile della velocità azzurra, continua a Miami a tenere sotto pressione il gruppo di sprinter che sabato e domenica prossima a Nassau alle Bahamas prenderanno parte ai Mondiali di staffette che assegneranno “pass” per i quartetti di 4×100 e 4×400 maschile e femminile e la 4×400 mista per i Giochi di Parigi.

Una vigilia vissuta in maniera serena e resa ancora più felice per le notizie che sono arrivate da Jacksonville con il 2° posto in 10”11 sui 100 di Marcell Jacobs il campione olimpico in carica dei 100, con lo stesso tempo del vincitore Andre De Grasse, il canadese campione olimpico in carica dei 200. Marcell Jacobs adesso si trasferirà a Miami insieme a Filippo Tortu che sempre negli Stati Uniti ha corso tre volte i 100 in 10”11 ventoso e 10”20 e 10”15 regolari.

Marcell Jacobs Gs Fiamme Oro) e il siracusano Matteo Melluzzo (Gs Fiamme Gialle)

Marcell Jacobs oro sui 100 ai Giochi Tokyo con Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Fausto Desalu (l’azzurro ha deciso di non prendere parte al progetto 4×100 e dedicarsi ai 200) ha vinto l’oro con la magica 4×100 plasmata dal tecnico catanese Di Mulo, che a Miami sta lavorando per centrare la qualificazione con tutte e cinque i quartetti.

Un cambio tra Matteo Melluzzo e Lorenzo Patta durante l’ultimo stage a Roma

“Siamo ottimisti, vogliamo prenderci la qualificazione diretta per i Giochi di Parigi con tutti e cinque i quartetti. Non sarà una passeggiata – sottolinea il prof. Filippo Di Mulo, affiancato a Miami dai suoi collaboratori Giorgio Frinolli e Riccardo Pisani – tutti cercheranno di correre forte e noi speriamo di essere lì in mezzo: superare questo scoglio diventa fondamentale. In ogni caso avremo il “paracadute” delle prestazioni dell’anno scorso, visto il buon piazzamento in graduatoria per le 4×100 e anche per le 4×400 uomini e donne, mentre al momento quella messa meno bene è la 4×400 mista. È una stagione molto complicata: gli Europei in casa dal 7 giugno all’Olimpico di Roma con tante aspettative e poi le Olimpiadi. È importante avere tanti atleti a disposizione e sono felice dell’esordio di Marcell Jacobs e Filippo Tortu che negli Stati Uniti hanno fatto un fatto subito bene”.

Matteo Melluzzo, Riccardo Meli, il prof. Filippo Di Mulo e Alice Mangione negli Stati Uniti

E a Miami del gruppo azzurro che insegue il “pass” olimpico ci sono anche tre formidabili sprinter siciliani, il siracusano Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle) che all’esordio all’aperto ha subito avvicinato con 10”27 il personale sui 100 (10”25); il palermitano Riccardo Meli (Fiamme Gialle) tra i migliori specialisti del giro di pista con un personale di 45”74, insieme alla campionessa italiana, la nissena Alice Mangione (Cs Esercito) che ha già vestito l’azzurro ai Giochi di Tokyo e sui 400 ha un personale di 51”47.

Il formidabile sprinter palermitano Riccardo Meli (Gs Fiamme Gialle)

La nissena Alice Mangione (Cs Esercito) numero uno in Italia sui 400 piani

Il siracusano Matteo Melluzzo (Gs Fiamme Gialle) all’esordio ha vinto i 100 al Fireze Sprint Festival in 10!27