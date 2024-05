Cagliari: Ranieri ‘dispiaciuto ma non arrabbiato, nessun dramma

agenzia

"Complimenti al Genoa e a Gilardino ma pensiamo subito al Lecce"

GENOVA, 29 APR – L’esperienza la fa da padrona in casa Cagliari dopo la sconfitta con il Genoa. Quella di Claudio Ranieri che nonostante la pesante sconfitta non fa drammi e guarda già alla prossima sfida con il Lecce. “Sono dispiaciuto ma non arrabbiato – ha spiegato negli spogliatoi il tecnico romano -. I ragazzi hanno fatto il massimo di quello che potevano fare. Il Genoa è stato molto bravo e così il suo tecnico Gilardino. Oggi non riuscivamo ad andarli a prendere e a stare stretti e compatti. Loro sono stati bravi”. Getta acqua sul fuoco della preoccupazione Ranieri che mantiene comunque tre punti di vantaggio sul terz’ultimo posto. “Ai ragazzi ho detto: non preoccupatevi. Abbiamo fatto bene l’ultimo mese mese e mezzo e per questo motivo credo che questa gara debba andare subito nel dimenticatoio. I ragazzi hanno dato tutto e non li posso rimproverare, anzi probabilmente quando guarderemo i dati si vedrà che abbiamo forse corso più di altre gare. Non eravamo fenomeni prima né siamo pessimi oggi”. Il futuro del Cagliari passa ora dalla prossima sfida con il Lecce. “Spero di recuperare tanti giocatori per una partita importante come sono state importanti tutte quelle che abbiamo disputato da inizio campionato. Il nostro pubblico ci soffierà dietro e poi le altre non hanno preso troppi punti, dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA