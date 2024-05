Calcio: Giudice di A; 6 squalificati per una giornata

agenzia

Tra i fermati Gaetano e Augello del Cagliari e Weah della Juve

ROMA, 07 MAG – Sei calciatori sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 35/a giornata. Tra i calciatori espulsi, un turno di stop è stato inflitto a Gianluca Gaetano del Cagliari. Tra i non espulsi, un turno di stop è stato comminato a Tommaso Augello (Cagliari), Enzo Alan Tomas Barrenechea (Frosinone). Michael Folorunsho Ijienua (Hellas Verona), Roberto Piccoli (Lecce), Timothy Tarpeh Weah (Juventus).

