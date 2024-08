Calcio: Koopmeiners saluta e ringrazia l’Atalanta e i tifosi

agenzia

Da profilo Instagram: 'All'Atalanta ho dato tutto e la rispetto'

BERGAMO, 29 AGO – “Posso dire di aver sempre dato tutto per questo club. Non dimenticherò mai la storia che abbiamo scritto insieme. Ho sempre rispettato l’Atalanta e sempre lo farò!”. Teun Koopmeiners, passato ufficialmente ieri alla Juventus, dal proprio profilo Instagram ha voluto salutare e ringraziare ex compagni e tifosi. “Atalantini, Bergamaschi, Atalanta. Ho passato 3 anni stupendi a Bergamo! Giocando di fronte a tifosi fantastici con cui abbiamo condiviso serate di grande calcio. Ho amato la città di Bergamo. Sicuramente il nostro momento più bello è rappresentato dalla vittoria dell’Europa League! Avrai per sempre un posto speciale nel mio cuore!”, si legge nel post, a corredo di una galleria fotografica del successo del 22 maggio scorso a Dublino col Bayer Leverkusen. “Ci tengo a ringraziare tutti i compagni di squadra, lo staff, la società e i tifosi con cui ho condiviso tutto questo! Grazie mille ancora dal mio cuore e un abbraccio grande”, chiude la nota.

