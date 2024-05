Conference: Italiano, ‘ci giochiamo qualcosa di fantastico’

agenzia

Fiorentina domani a Bruges per difendere il 3-2 dell'andata

FIRENZE, 07 MAG – “Abbiamo il vantaggio del 3-2 dell’andata e ce lo teniamo stretto, ma questo non deve snaturare ciò che ci ha permesso di arrivare a questo punto. Serviranno attenzione, qualità, applicazione per mettere in difficoltà l’avversario con i nostri soliti principi”. Così Vincenzo Italiano presentando la semifinale di ritorno di Conference League domani alle 18,45 in casa del Bruges. “L’obiettivo è riuscire ad approdare in finale come l’anno scorso, in questo modo – ha spiegato il tecnico della Fiorentina – potremmo completare il nostro percorso europeo e avere la possibilità di lottare per questo trofeo. Purtroppo all’andata due errori ci sono costati due gol quindi domani dovremo cercare di essere concreti ed evitare di ripeterli. La posta in palio è altissima e ci giochiamo qualcosa di fantastico”.

