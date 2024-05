Festa Inter: squadra a San Siro tra cori e fumogeni

agenzia

Pullman con due stelle accolto da centinaia di tifosi

MILANO, 28 APR – È pronta a cominciare la festa dell’Inter per la vittoria dello scudetto. La sfilata della squadra con l’autobus scoperto comincerà solo dopo la partita contro il Torino (calcio d’inizio alle 12.30), intanto però i tifosi hanno già iniziato a radunarsi intorno a San Siro. E un primo accenno di festeggiamenti c’è già stato all’arrivo del pullman della squadra (su cui compaiono le due stelle per il ventesimo scudetto vinto) allo stadio per la gara contro i granata: la tifoseria interista infatti ha atteso i calciatori con cori, fumogeni e fuochi d’artificio, in un’atmosfera già nerazzurra a più di un’ora dalla sfida con il Torino. Anche nelle varie fermate della metropolitana sulla linea lilla, che porta fino allo stadio, non sono mancati momenti di cori e sfottò da parte dei tifosi verso i rivali di Milan e Juventus.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA