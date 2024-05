Ginnastica: lesione al crociato, niente Giochi per Asia D’Amato

agenzia

L'azzurra si è infortunata agli Europei al ginocchio già operato

ROMA, 07 MAG – Lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro, quello già operato dopo l’infortunio in Coppa del Mondo a Il Cairo, lo scorso anno. Asia D’Amato rientrata a Brescia dopo gli Europei di Rimini è stata visitata dal dottor Guido Zattoni presso l’istituto ospedaliero Fondazione Poliambulanza e, con il referto della risonanza magnetica effettuata subito dopo l’incidente al corpo libero, purtroppo poco utile per via dell’esteso edema, è emersa purtroppo la necessità di un nuovo intervento chirurgico. Sfuma così la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi per l’agente della Polizia di Stato, oro europeo a squadre. L’azzurra di Genova, dopo una nuova indagine diagnostica in programma lunedì 13, sarà operata, verosimilmente, in Austria, dal dottor Jürgen Barthofer, primario della Klinik Diakonissen di Linz, che nel 2015 aveva ricostruito il crociato della gemella Alice ed era intervenuto sulla stessa Asia, a maggio del 2023, al rientro dall’Egitto.

