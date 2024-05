Giro: Milan “emozionatissimo, all’arrivo c’era la mia famiglia”

agenzia

"Ganna ci ha dato del filo da torcere"

ROMA, 07 MAG – “Sono emozionatissimo, proprio come quando ho vinto per la prima volta un anno fa. Inoltre, qua all’arrivo c’era la mia famiglia a vedermi”. Jonathan Milan è raggiante dopo la vittoria in volata della quarta tappa del Giro d’Italia. “Il mio compagno di nazionale su pista Filippo Ganna ci ha dato del filo da torcere, ma il lavoro fatto dalla squadra, con un superlativo Simone Consonni, mi lascia senza parole” ha aggiunto lo sprinter friulano.

