agenzia

L'azzurro traglia per primo il traguardo di Andora

ROMA, 07 MAG – Jonathan Milan (Lidl Trek) ha vinto in volata la quarta tappa del Giro d’Italia, Acqui Terme-Andora di 190 chilometri. L’azzurro ha preceduto Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Per Milan è il secondo successo in carriera al Giro.

