Giudice serie A: tre giornate di stop a Duda del Verona

Altri sette giocatori squalificati per una giornata

ROMA, 21 GEN – Sono tre le giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, al giocatore del Verona Ondrej Duda, che dopo essere stato espulso per doppia ammonizione aveva rivolto all’arbitro un’espressione irriguardosa. Sono stati poi sanzionati con una giornata di stop gli altri giocatori espulsi: Ante Rebic del Lecce – che dovrà pagare anche un’ammenda di diecimila euro avere colpito con i tacchetti il braccio di un calciatore avversario caduto a terra dopo un fallo di gioco -, Ali Bina Dembelè del Torino, Edoardo Galdaniga del Como e Oumar Solet dell’Udinese. Tra i giocatori non espulsi, una giornata di squalifica a Pawel Dawidowicz del Verona e Isak Hien dell’Atalanta, che erano entrambi diffidati. Per lancio di oggetti, petardi o fumogeni in campo da parte dei rispettivi sostenitori dovranno pagare settemila euro il Napoli, cinquemila il Venezia, quattromila l’Atalanta e duemila il Verona. Al Milan è stata inflitta un’ammenda di tremila euro per aver ritardato l’inizio del secondo tempo.

