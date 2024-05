Lega B, ‘confronto con il ministero occasione di crescita’

agenzia

'Da tempo chiediamo di migliorare il sistema, è necessario'

(v. ‘Agenzia Governo: Abodi, ‘giovedi’…’ delle 11.46) (ANSA) – ROMA, 07 MAG – “Un’occasione storica per la crescita del sistema”. La Lega Serie B plaude all’incontro convocato dal ministro Andrea Abodi con i vertici del mondo sportivo per discutere del progetto di un’agenzia di vigilanza e controllo sui bilanci dei club. “Pur nel fermo rispetto dei principi dell’autonomia” la Lega guidata da Mauro Balata conferma “la propria totale disponibilità a un confronto costruttivo, leale e collaborativo con il Ministro dello Sport nei confronti dei quali si prova la massima considerazione e rispetto. Si tratta infatti di un’occasione storica per intraprendere tutte quelle iniziative necessarie a migliorare il sistema del calcio nazionale e a garantire sopra ogni altra cosa l’affermazione del principio di equa competizione – i legge nella nota -. La Lega di B, da tempo, rivendica la necessità di una riforma del sistema federale che conduca ad una governance più evoluta e coerente con gli stessi principi prevalenti nei sistemi democratici occidentali: maggiore separazione dei poteri tra il soggetto regolatore e le funzioni di controllo; massimo rigore per quanto riguarda i principi di ammissione ai campionati; severità nella lotta ai conflitti di interesse che affliggono il calcio nazionale; maggiore equità redistributiva delle risorse e ridefinizione dei principi mutualistici soprattutto per quanto riguarda il pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge Melandri e il possibile contributo della nuova SuperChampions. La Lega B auspica altresì una revisione della governance federale che rispetti chiari e dichiarati principi di congruità sociale e sportiva, e che possa essere di più efficace presidio ad una effettiva e concreta tutela dei valori del calcio nazionale”

