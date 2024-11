MotoGp: Marquez, “Il Gp a Valencia sarebbe eticamente sbagliato”

agenzia

Il pilota spagnolo, "Investire le risorse per le persone"

ROMA, 31 OTT – “Eticamente sarebbe un errore fare il Gran Premio di Valencia”. Marc Marquez non usa mezzi termini e, nel corso delle interviste per il Gran Premio della Malesia di MotoGp, non si sottrae ad una domanda sull’opportunità che si gareggi a Valencia il prossimo 17 novembre. “Logicamente, come spagnolo, sono sconvolto da queste immagini terrificanti. Siamo lontani, ma abbiamo seguito da vicino cosa sta accadendo e fa molto male vedere gente in quelle condizioni e come la Dana ha colpito Valencia. Evidentemente, la domanda sul grande premio lì è giusta. Per me sarebbe un errore parlarne quando ci sono persone senza casa. Abbiamo perso molti spagnoli, abbiamo perso vite, bisogna destinare tutte le risorse che abbiamo nel nostro Paese a questa gente. Il resto, eventi, sportivi, non sportivi, resta completamente in secondo piano e le risorse dovrebbero andare lì”, aggiunge il pilota della Ducati.

