MotoGP: Vinales, quest’anno per Aprilia a Le Mans sarà speciale

Secondo Aleix Espargarò il meteo sarà una sfida nella sfida

ROMA, 07 MAG – “Le Mans è una pista dove mi sono sempre sentito competitivo. Ho la sensazione che quest’anno sarà speciale per il livello che abbiamo raggiunto e per come mi sento con la RS-GP24”. Maverick Vinales si aspetta molto dal quinto appuntamento del motomondiale. “Credo che Le Mans sarà uno dei tracciati dove saremo più forti – dice il pilota dell’Aprilia – Arrivo concentrato e motivato, l’atmosfera in Francia è bellissima, il tracciato pure. Non vedo l’ora di vedere i tifosi Aprilia sulle tribune” conclude lo spagnolo. “Sono felice di andare a Le Mans, un circuito mitico dove la frenata è fondamentale” aggiunge Aleix Espargarò, connazionale e compagno di team di Vinales. “Il meteo è sempre complicato, in quel senso sarà una sfida. È una pista che mi piace, dove due anni fa ho fatto podio e l’anno scorso ottavo e quinto. Non vedo l’ora di iniziare a ottenere i risultati che meritiamo”.

