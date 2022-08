'Piccolo infortunio' per Nadal, non farà torneo Montreal

ROMA, 05 AGO - Rafael Nadal ha annunciato che non parteciperà Masters 1000 di Montreal al via lunedì prossimo, torneo che non vedrà nemmeno la partecipazione di Novak Djokovic. Se il serbo è stato costretto a rinunciare perchè non essendo vaccinato per il covid non può entrare in Canada, lo spagnolo ha ancora problemi fisici, "un piccolo infortunio", come spiega nel post pubblicato a poche ore dal sorteggio del tabellone maschile. "Dopo l'allenamento di ieri ho sentito un piccolo fastidio, che è rimasto ancora oggi. Abbiamo deciso di non andare a Montreal e continuare con gli allenamenti senza forzare", scrive il campione iberico che dopo il serio problema muscolare all'addome che lo ha costretto al ritiro a Wimbledon sta facendo di tutto per essere presente almeno all'Us Open, al via a fine agosto. "Spero di poter tornare a giocare a Montreal, un torneo che mi piace particolarmente e che ho vinto per cinque volte davanti a un pubblico che con me è stato sempre affettuoso - si conclude il post di Nadal -. Ma a questo punto non mi resta altro da fare che essere prudente e pensare alla salute".

