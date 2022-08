Calcio:Roma; Wijnaldum ci siamo, può arrivare nel pomeriggio

ROMA, 04 AGO - Roma e Psg hanno trovato l'accordo definitivo per Georginio Wijnaldum. Arriverà in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Risolti anche tutti i problemi relativi ai bonus che tenevano in stallo l'affare e ora la Roma è al lavoro per farlo sbarcare in giornata a Ciampino. Potrebbe arrivare già nel pomeriggio (o entro sera) per cercare di chiudere già domani il giro di visite e ufficialità.

